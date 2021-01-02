В Кузбассе пропал 13-летний подросток. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 13-летнего Дмитрия Таненчука. По данным, которые имеются на сегодняшний день, подросток ушел из дома 1 января в неизвестном направлении. С тех пор он не выходит на связь, его местонахождение неизвестно.Приметы пропавшего: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, темно-синие кроссовки, бежевую шапку.Если вам известно местонахождение подростка или вы готовы присоеиниться к его поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или в полицию.Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52