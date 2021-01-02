На утро 2 января число заболевших коронавирусом пациентов выросло на 136 человек. об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.Таким образом, на второй день наступившего 2021 года общее число пациентов с коронавирусом - начиная с начала пандемии - достигло 26 160 человек.Одновременно с этим стало известно и о новых случаях выздоровления. Так, за минувшие сутки еще 148 пациентов выздоровели. Общее число выздоровевших достигло 23 128 человек.Крорме того, выросло число летальных случаев. На утро 2 января еще два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 472 человек.- У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецком районе, - сообщает оперативный штаб Кузбасса. - У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и нервной систем. Она проживала в Кемерове.На сегодняшний день медицинскую помощь получает 2560 человек с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3848 человек.