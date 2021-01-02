Всего за сутки в регионе медики выявили 136 новых случаев заболевания коронавирусом. 35 из новых пациентов ковидариев живут в одном и том же городе.По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе новые пациенты с коронавирусом выявлены в 17 городах и территориях региона. Больше всего новых заболевших в Новокузнецке – 35 человек. В Междуреченске – 25 человек, в Кемерове – 18, в Белове – 14, в Ленинске-Кузнецком – 12. По пять новых пациентов с коронавирусом в Калтане, Киселевске, Мысках и Прокопьевске. По два новых пациента с ковидом в Таштагольском муниципальном районе, Березовском, Краснобродском, Юрге. По одному новому новому заболевшему в Анжеро-Судженске, Топкинском, Юргинском и Яшкинском муниципальных округах.Напомним, за сутки коронавирус подтвердился еще у 136 человек. В общем, с начала весны в регионе заболевание выявлено уже у 26 160 человек. За минувшие сутки 148 человека выздоровели и выписаны из больниц. Общее число выздоровевших - 23 128 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 2560 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3848 человек. Одновременно с этим выросла и печальная статистика: еще два пациента с ранее подтвержденным коронавирусом скончались. Общее число случаев летального исхода достигло 472