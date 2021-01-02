В одном из кузбасских пабликов появилось сообщение о собаке, пострадавшей от взрыва петарды. У животного серьезные травмы, требуются операции и долга реабилитация.1 января 2021 года в одной из групп сети «ВКонтакте» появилось сообщение о собаке, пострадавшей от взрыва петарды. У нее повреждена челюсть, пострадали мягкие ткани, раздроблены зубы и челюсть, есть термический ожог.За спасение собаки взялись волонтеры-зоозащитники. Как только собака попала к ним, они перевезли ее в ветеринарную клинику в Новокузнецке. Здесь собаку прооперировали, зашили рваные раны, однако на этом помощь врачей не закончится.- Лаки не сможет самостоятельно принимать пищу. Для полноценной жизни ей необходимо восстановление нижней челюсти. Такого рода операции возможны только в Новосибирске. После рентгена будем обсуждать вопрос о дальнейшем лечении, - сообщили волонтеры на своей странице в соцсетях.Волонтеры также отметили, что написали заявление в полицию о жестоком обращении с животным.