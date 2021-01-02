О прекращении поисков 13-летнего школьника из Кемерова сообщили сотрудники Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.Как сообщает пресс-служба ведомства, после того, как поступило сообщение о безвестном исчезновении подростка в Кемерове, специально созданная следственно-оперативная группа стала отрабатывать все возможные пути передвижения ребенка.- В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов местонахождение ребенка было установлено, он возвращен домой, - сообщает пресс-служба ведомства. - Следователю подросток пояснил, что за время его отсутствия противоправных действий в отношении него не совершалось.Сейчас следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие уходу несовершеннолетнего из дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Напомним, о том, что 1 января в Кемерове пропал 13-летний подросток, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда \\"Лиза Алерт\\". в поисках ребенка участвовали сотрудники полиции, Следственного комитета, а также неравнодушные кузбассовцы.