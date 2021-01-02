Для кого-то новогодняя ночь была веселой и радостной, а кто-то после такого безудержного веселья попал в больницу с обморожением.О первых жертва новогодних морозов в Кузбассе сообщает региональный Центр медицины катастроф. Специалисты напоминают о том, что температура воздуха продолжает оставаться низкой, поэтому, выходя на улицу, нужно оберегать себя и своих близких от возможных холодовых травм. Тем более, что в этом году от морозов уже пострадали 20 человек.- За период с 31 декабря по 1 января, термотравмы получили 20 человек, из них восемь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил пресс-секретарь Кузбасского Центра медицины катастроф Антон Дужик. – Госпитализировано 13 человек, включая пятерых в нетрезвом виде.Также в пресс-службе Центра медицины катастроф отметили, что дети от морозов не пострадали.