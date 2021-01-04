Стало известно, в каких городах и районах Кузбасса выявлены новые заболевшие коронавирусом. Данные на утро 4 января опубликовал оперативный штаб области.-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 131 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 38, Кемерово – 33, Междуреченск – 20, Белово – восемь, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий – по шесть, Мыски – пять, Калтан – четыре, Киселевск, Полысаево, Таштагольский район, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский и Топкинский муниципальные округа – по одному.Таким образом, общее число заболевших сейчас составляет 26 427 человек. Также за все время пандемии выздоровел 23 401 пациент, в том числе 134 – за прошедшие сутки. Скончался за сутки одни пациент, а всего уже 476.В настоящее время медицинскую помощь получают 2544 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3538 человек.