В Кузбассе с трассы в кювет вылетели две фуры. Обе были с грузом, что для одного транспортного средства осложнило возвращение на дорогу.Два большегруза следовали по автодороге Алтай – Кузбасс в сторону областного центра, когда произошло дорожно-транспортное происшествие. Под Гурьевском грузовик Hino, груженный парфюмом, и грузовик Volvo с металлическими запчастями в кузове потеряли управление и оба оказались в кювете. Автомобилисты обратились за помощью в полицию. На автодорогу были направлены два экипажа ГИБДД.-Грузовик Hino полицейским удалось оперативно вернуть на проезжую часть, а вызволение второго авто длилось почти четыре часа при температуре в -33 градуса. Чтобы вытащить Volvo из кювета, потребовалось его разгрузить, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.Полицейские, водитель, а также просто остановившиеся помочь автомобилисты вручную перетаскали металл из кузова, затем большегрузный транспорт удалось вернуть на дорогу. Водители поблагодарили всех за помощь и смогли продолжить свой путь.Кузбасские полицейские напоминают автолюбителям о том, что в случае непредвиденных ситуаций в пути следует незамедлительно сообщать об этом в оперативные службы:-02 (102 – с мобильного) – единый телефон полиции;- 8 (384-2) 71-85-18, 71-85-19 - дежурная группа УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области.