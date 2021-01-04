В Кемерове водитель решил объехать затор по трамвайным путям, в результате чего едва не сбил пешеходов на остановке. Опасный маневр попал в материалы «Мобильного патруля».Как рассказали в полиции, участник акции «Мобильный патруль» прислал фотографию нарушения правил дорожного движения, совершенного водителем автомобиля Mitsubishi L200. На проспекте Шахтеров в Рудничном районе областного центра иномарка объехала автомобильный затор по трамвайным путям в попутном направлении, чем создала угрозу безопасности пешеходов на трамвайной остановке.-Сотрудники ГИБДД управления МВД России по городу Кемерово организовали проверку по данному сигналу и в результате установили нарушителя. В отношении него полицейские составили протокол. В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 1 500 рублей, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.