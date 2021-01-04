В министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре.Как рассказали в ведомстве, в ноябре первые прививки вакцины «Спутник V» были сделаны 42 добровольцам. На сегодняшний день в регион поступило уже 5542 дозы. При этом первый этап вакцинации прошли 3191 человек, второй - 290. Врачи напоминают, что вакцинация от коронавирусной инфекции проводится бесплатно и добровольно.-В Кузбассе записаться на осмотр перед прививкой можно по номеру call-центра 122, на портале vrach42.ru, или обратившись в регистратуру поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС, - добавили в минздраве.Кстати, с 1 января 2021 года на Едином портале государственных услуг доступен сервис, с помощью вакцинированные против коронавируса жители автоматически получат сертификат, удостоверяющий это.