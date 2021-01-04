Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на вторник, 5 января, в Кузбассе. Температура будет разниться как в течение суток, так и по территориям.Так, ночью по области ожидается -27…-32 градуса, однако местами будет холоднее: -33…-38 градусов. Днем воздух прогреется до -24…-29 градусов, а местами даже будет -16…-21. Будет дуть юго-западный с переходом на северный со скоростью 2-7 метра в секунду, ночью возможно усиление до 12 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. Местами синоптики предсказывают дымки, дым и изморозь, на дорогах гололедица.В Кемерове ночью 5 января будет -31…-33 градуса, днем -24…-26 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, будут наблюдаться дымка и дым, местами на дорогах гололедица.