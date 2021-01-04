В Кемерове с начала года с улиц было вывезено более 4 тысяч кубометров снега. Дорожники все новогодние праздники будут работать в круглосуточном режиме.За прошедшие дни января из города вывезено более четырех кубометров снега, рассказали в пресс-службе мэрии. Также для обработки проезжей части использовано 204 тонны противогололедных материалов.В понедельник, 4 января, днем на дороги выходило 89 единиц спецтехники - тракторные щетки, фронтальные погрузчики, пескоразбрасыватели, самосвалы, грейдеры и другая техника. Для очистки тротуаров, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам было задействовано 115 дорожных рабочих.Расчистка дорог и тротуаров велась на проспекте Ленина, улицах Рукавишникова, Чкалова, Институтской, Мамонтова, Авроры, Красноармейской, Космической, Дружбы, на улицах в поселках Боровой и Крутой, в ж. р. Ягуновский, Пионер и на других участках во всех районах города.В администрации напоминают, что в МБУ «Кемеровские автодороги» действует горячая линия для приема сообщений о недостатках содержания улично-дорожной сети города: (384-2) 67-00-00, а также инстаграм-аккаунт @kemdor142.