В Кузбассе один из жителей насмерть замерз в новогодние праздники. Сейчас в регионе установилась аномально холодная погода, на 10-15 градусов ниже нормы, по данным Гидрометцентра России.Глава Белова Алексей Курносов рассказал о случаях обморожений в начале января в городе. По его словам, такое традиционно происходит в новогодние праздники – увеличивается число пострадавших от обморожения.«Только за праздничные дни с 31 декабря по 1 января в Кузбассе зафиксировано 20 случаев обморожения. В больницы были госпитализированы 13 человек, восемь из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Детей среди пострадавших нет», - написал мэр в своем Instagram.По данным, которыми поделился глава, в Беловской горбольнице №8 в стационаре находится сейчас находится два человека с последствиями переохлаждения. К сожалению, еще один скончался.Как, в свою очередь отметил заместитель главного врача, врач-травматолог городской больницы №8 Олег Чащин, в такие морозы нужно одеваться по погоде и ни в коем случае не употреблять алкоголь, так как он притупляет ощущение холода и человек просто не замечает, как замерзает.