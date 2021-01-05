В Кузбассе между заключенными колонии Мариинского округа случился конфликт. В результате драки один из них умер от побоев.По словам официального представителя Мариинского городского суда Кемеровской области Алексея Бушуева конфликт возник между 25-летним Алексеем Казуком и недавно прибывшим осужденным. Они поспорили по поводу социального статуса одного из них. Казуку показалось, что новенький назвал высокий статус с учетом статьи уголовного закона, по которой тот отбывал наказание. Осужденные поругались, а затем недавно прибывший напал на Алексея со словами «я тебя убью».Последний увернулся и ударил новенького несколько раз по голове. Потерпевший от полученных травм потерял сознание, а затем отказался от медицинской помощи. На следующее утро он скончался в реанимационном отделении Мариинской городской больницы.Суд признал Алексея Казука виновным в смерти потерпевшего заключенного, так как при проверке инцидента не нашел доказательства реальной угрозы жизни осужденного. Был вынесен приговор о его заключении на семь лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.