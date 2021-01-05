В Кузбассе из-за тяжелой непродолжительной болезни скончался Валерий Макарович Кимеев - доктор исторических наук, музеевед, этнограф Кузбасса. Ему было 68 лет.Валерий Кимеев ушел из жизни в понедельник, 4 декабря. Доктор исторических наук, ведущий этнолог Кузбасса, он оставил глубокий след в научной деятельности региона. Так, он был инициатором создания нового направления в российском музееведении — экомузеологии, которое призвано сохранить культуру самобытных народов в естественной среде обитания. Например, первыми экомузеями в Сибири стали созданные Валерием Кимеевым в Кузбассе «Тазгол» в поселке Усть-Анзас Таштагольского района, «Чолкой» в поселке Беково Беловского района, «Калмаки» в поселке Юрты Константиновы Юргинского района, «Ишим» в дноименном поселке Ишим Яйского района, экомузей «Брюханово» в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района, «Тюльберский городок» в Кемеровском районе.С особой теплотой Валерия Кимеева вспоминают в музее-заповеднике «Томская писаница», который он возглавлял с 1988 по 1990 годы. При его руководстве утверждался генеральный план развития музея, была заложена основа этнографической экспозиции «Шорский улус Кезек».-Валерий Макарович основал нашу фондовую работу и неоднократно привозил не только предметы русского быта, но и целые строения, чтобы сохранить и рассказать историю всем нам, - рассказали в пресс-службе музея. - В прошлом году Кимеев передал коллекцию уникальных фотографий в фонды музея.Сотрудники «Томской писаницы» отмечают, что еще летом они встречались с Валерием Кимеевым и готовили памятный фильм о шорской деревне, которую тот перевозил в конце 80-х в «Томскую Писаницу».-Он выглядел уставшим, но, увидев вновь свое детище, он взбодрился и повеселел, словно вернулся на 30 лет назад. Шорская деревня на севере области — амбициозный проект, который под силу было создать только человеку со стержнем, - отметили в музее.Прощание и похороны пройдут 8 января. Редакция газеты «Комсомольская правда» - Кемерово» выражает соболезнования родным и близким Валерия Кимеева.