7 января православные христиане Кузбасса будут праздновать Рождество Христово. О том, как это будет происходить в условиях коронавируса, рассказали в Кемеровской епархии.- Во многих храмах епархии в праздник Рождества будет совершаться сразу несколько праздничных богослужений - для того, чтобы избежать массового скопления людей, но не лишить при этом желающих помолиться в этот светлый день, - рассказал диакон Вячеслав Ланский, руководитель Информационного отдела Кемеровской епархии.Также диакон Вячеслав Ланский, отметил, что, благодаря противоковидным мерам, которые принимались в течение 2020 года, удалось добиться того, что ни один кузбасский приход Кузбасса не стал очагом распространения инфекции. Поэтому и в период празднования Рождества Христова противокоронавирусные меры также будут актуальны. Так, прихожан просят обязательно надевать маски, обрабатывать руки антисептическими растворами, соблюдать социальную дистанцию.