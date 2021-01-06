Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале.В ближайшие два месяца, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в Кузбасс должно прибыть 120 тысяч доз вакцины от коронавируса. Замгубернатора региона рассказал, кому будут ставить вакцину.- Сегодня вакцинация является приоритетной задачей, и речи идет о массовой вакцинации населения, - отметил Алексей Цигельник. - Уже привито порядка 3200 человек. В начале праздников поступило еще 2200 доз вакцины, они проходят маркировку, и мы готовы предложить их нашим людям для того, чтобы вакцинироваться.Замгубернатора отметил, что для того, чтобы получить вакцину, нужно обратиться в поликлинику или позвонить в колл-центр по номеру 122. Специалисты запишут на вакцинацию и, как только подойдет очередь, пригласят сделать прививку.