Неосторожное обращение с печным отоплением привело к трагедии в Гурьевске. Здесь удалось отстоять многоквартирный дом, в котором начался пожар, но человек, оказавшийся в эпицентре пожара, погиб.- Начало года ознаменовалось уже одним пожаром. В Гурьевске на улице Дуброва загорелась квартира. Погиб человек. Сотрудники МЧС предотвратили распространение огня в одной из комнат, что позволило спасти весь многоквартирный дом, - сообщил на своей странице глава Гурьевска Станислав Черданцев.Мэр города также отметил, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с печным отоплением. Кроме того, Черданцев сделал акцент на том, что в ряде случаев предотвратить пожар помогли пожарные извещатели. Тем не менее, опасность пожаров зимой - особенно в ночное время - по-прежнему остается высокой.