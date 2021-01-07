Один из жителей областного центра нарушил правила дорожного движения. Так как был уверен: никто этого не заметит. Самоуверенность стоила для него выплаты штрафа.Водитель автомобиля «Кии Церато» при перестроении на перекрестке улиц Нахимова и Ракитянского не только не включил соответствующий указатель поворота, но и не предоставил преимущества движущемуся в прямом направлении автомобилю. Его действия едва не привели к аварии.Однако его действия не только привлекли внимание других автомобилистов, но и попали на камеру видеорегистратора. Эту запись один из участников движения прислал в «Мобильный патруль».- Сотрудники ГИБДД управления МВД России по городуКемерово организовали проверку по данному сигналу и в результате установили нарушителя. В отношении него полицейские составили протоколы о проезде на запрещающий сигнал светофора. В качестве наказания ему назначены административные штрафы на общую сумму 1 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.