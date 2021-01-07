Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с одним из главных праздников - Рождеством Христовым.Сергей Цивилев отметил, что Рождества многие из нас ждут с особым трепетом, ведь именно это дни – время подарков, встреч с родными и близкими, добры семейных традиций. Этот праздник напоминает о милосердии, любви и сострадании, о том, как важно дарить радость друг другу, относиться друг к другу с пониманием, терпением и заботой.- Уважаемые кузбассовцы! От всей души поздравляю вас с Рождеством! Пусть оно принесет в дома покой и согласие, озарит светом хорошие начинания, объединит нас в стремлении к добру. Желаю здоровья, процветания и счастья вам и всем вашим близким! – обратился Сергей Цивилев к кузбассовцам. - С праздником!