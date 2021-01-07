В Кузбассе заканчивается действие послаблений ограничений по коронавирусу, которые были введены на период празднования Нового года.До 7 января в Кузбассе действовали послабления ограничительных мер, которые были введены в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Так, с 28 декабря по 7 января было разрешено проведение на открытом воздухе культурных и развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий, которые были связаны с празднованием Нового года и Рождества. Несмотря на то, что мероприятия было разрешено проводить, актуальным оставалось требование соблюдение масочного режима и социальной дистанции не мене полутора метров.Напомним, распоряжение о мероприятиях, связанных с празднованием Нового 2021 года и Рождества Христова губернатор региона Сергей Цивилев подписать накануне новогодних каникул, 28 декабря. Согласно одному из пунктов этого распоряжения, пункты общественного питания смогут работать в Рождественскую ночь до 03.00 – с соблюдением эпидемиологических требований.