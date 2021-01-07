Случай завоза опасного инфекционного заболевания был зафиксирован в Кузбассе в 2020 году – об это сообщает кузбасский Роспотребнадзор.- В 2020 году на территории Кемеровской области - Кузбасса зарегистрирован один завозной случай инфекционного заболевания, требующего проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации - лихорадки Денге, - говорится в отчете регионального Роспотребнадзора.Это заболевание передается только через укусы комаров и не свойственно для кузбасского климата. Отметим также, что ранее один случай завоза лихорадки был отмечен в 2019 году, а до этого – в 2014.Также кузбасский Роспотребнадзор сообщает о том, что всего в 2020 году было досмотрено 228 транспортных средств, которые выполняли международные авиарейсы, 143 из них прибыли в Кемерово, а 85 – в Новокузнецк. Кстати, в 2019 году таких рейсов было 966. Наибольшее количество транспортных средств прибыло из Королевства Таиланд, Социалистической Республики Вьетнам, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Республики Индия.Количество лиц, досмотренных на наличие признаков инфекционных заболеваний в ВПП Кемерово и ВПП Новокузнецк (Спиченково) в 2020 году составило 42678 человек – почти в пять раз меньше, чем годом ранее. При этом удалось выявить шесть человек с подозрением на инфекционное заболевание – их госпитализировали и в больницы региона. При этом в трех случаях подтвердились инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, в двух – соматические заболевания, в одном – кишечная инфекция.Справка КП:Лихорадка Денге – вирусная инфекция, которая передается только через укусы комаров. При заболевании появляется высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями. При геморрагическом варианте болезни смертность составляет 50 процентов.Чтобы обезопасить себя во время отдыха, пользуйтесь репеллентами, носите одежду с длинными рукавами и брюки, следите, чтобы в помещениях, где живете, были антимоскитные сетки и пологи, а вместо проветривания пользуйтесь кондиционером.