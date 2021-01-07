По уже сложившейся традиции кузбассовцы в первые дни наступившего года могут отдать свои голоса за самую симпатичную новогоднюю снежную фигуру. Каждую из них создали мастера, которые сейчас отбывают наказание.Бык на «Мерседесе», медведь с гармонью, сказочная избушка, Дед Мороз с оленями, герои мультфильмов, главный новогодний волшебник в маске с надписью COVID – этот лишь часть сюжетов, которые использовали заключенные, чтобы украсить территории кузбасских колоний.В течение всего декабря они трудились над созданием праздничного настроения: готовили площадки, утрамбовывали снег, создавали композиции, размещали иллюминацию. В общей сложности было создано более 500 фигур.За лучшие из них кузбассовцы могут проголосовать. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемервоской области, за самые оригинальные и красочные работы осужденные будут поощрены руководством учреждения.