Порыв магистрального трубопровода холодной воды произошел вечером 6 января в Кемерове.Поздно вечером 6 января в Кемерове произошло ЧП: здесь из-за порыва магистрального трубопровода холодной воды оказался подтоплен участок, соединяющий автодорогу с 5-ой Заречной улицей. Пострадала из-за аварии и строящаяся тепломагистраль, которую планировали ввести в эксплуатацию уже нынешней зимой.- На достройку новой теплосети этот технологический инцидент, конечно, не повлияет: монтажные работы ведутся даже в мороз, - сообщили в пресс-службе СГК. – Но придется отодвинуть на более поздний срок ее ввод в промышленную эксплуатацию, так как часть конструкций уже оказалась в ледяных тисках. Специалисты опасаются эффекта неравномерного нагрева металла при заполнении теплоносителем.Сейчас на месте повреждения водовода работают сотрудники АО \\"Кемвод\\" Северо-Кузбасской энергетической компании.Отключений абонентов от холодного водоснабжения не проводилось.