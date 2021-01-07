На утро 7 января в Кузбассе сменился город-лидер по числу новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Из 120 новых случаев заболевания 24 приходится на Новокузнецк. На второй позиции находится Междуреченск с 19 новыми заболевшими. На третьем – Кемерово, где зафиксировано 16 новых случаев заболевания.В Белове 10 новых заболевших, в Прокопьевсе – восемь, в Осинниках – семь, в Калтане – шесть, в Кемеровской муниципальном округе и Новокузнецком районе – по пять новых заболевших, а в Юрге – четыре.По три новых случая заболевания в Юрге и Яшкинском муниципальном округе, а в Киселевске – два. По одному заболевшему медики выявили в Березовском, Краснобродском, Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, Тайге, Ленинск-Кузнецком и Тисульском муниципальных округах, а также Таштагольском районе.Напомним, на утро 7 января коронавирус подтвердился еще у 120 человек. Теперь общее число заболевших ковидом с начала пандемии составляет 26 798 человек. Также за минувшие сутки выросло число выздоровевших: еще 142 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, вылечились от него. Общее число выздоровевших составляет 23 820 человек. Кроме того, два человека, у которых ранее подтвердился коронавирус, умерли. Общее число случаев летального исхода достигло 483 человек.На сегодняшний день в регионе медицинскую помощь получают 2495 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2527 человек.