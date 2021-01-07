Жители одного из кузбасских городов возмущены: за катание с обычной горки они вынуждены платить деньги. Возмущенные отзывы горожане оставляют в соцсетях под постом главы города.Мэр Прокопьевска Андрей Мамаев на своей странице в соцсетях рассказал о местах, где могут отдохнуть горожане. Среди них – спортивные комплексы, ледовые площадки и хоккейные коробки, зимние аттракционы. Однако далеко не все прокопчане рады обилию мест для развлечения. Как оказалось, за катание с горок, нужно платить.«Уважаемый мэр города! А вам не кажется дикостью, что в Сибири, где море снега и морозы, платные горки?» - написала возмущенная подписчица.«Меня ребенок просит на горку свозить покататься, даже не знаю куда. На «Снежинке» дырявые все горки, на платные деньги нужны. И тут вопрос: что ребенку сказать», - одхватила одна из подписчиц.Мэр города тут же ответил: «В данных случаях деревянные горки, предназначенные для катания на тюбингах в СРЦ «Солнечный» и Зенковском парке – это платные аттракционы. Такие же, как, к примеру, катание на банане. Катание на снежных горках бесплатно». К слову, катание на них стоит от 50 до 100 рублей.Сообщение прокопчанки вызвало волну возмущения. Горожане отметили, что бесплатных снежных города в Прокопьевске практически нет. А там, где они появлялись, их тут же демонтировали. В свою очередь Андрей Мамаев отметил, что никто не запрещал строительство снежных горок во дворах. А те, которые демонтируют, попросту не отвечают требованиям безопасности.