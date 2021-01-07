Дорожно-транспортное происшествие с участием дву автомобилей произошло в Кемерове 7 января. Оба водителя решились чуть-чуть нарушить правила и поплатились за это.Очевидцы сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на Октябрьском проспекте. Здесь столкнулись два автомобиля.- За рулем черной Тойоты была женщина, она ехала вниз, а за рулем красной Тойоты – мужчина, он ехал по Октябрьскому проспекту, - рассказал очевидец ДТП Елена Городецкая. – На светофоре в момент столкновения горел желтый сигнал.Видимо, один из водителей решил начать движение чуть-чуть пораньше, а другой посчитал, что успеет проскочить до того, как ему загорится «красный». В результате машины столкнулись. По словам очевидцев, пострадавших нет. А вот в причинах и обстоятельствах ДТП теперь придется разбираться сотрудникам Госавтоинспекции. Также они установят степень вины каждого из водителей.