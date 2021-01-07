В Кузбассе подошла к концу социальная акция «Рождество для всех и каждого». Благодаря ей почти 3000 ребятишек из детских домов и малообеспеченных семей получили подарки на Рождество.- В этом году в торговых центрах Кузбасса было установлено 78 елок с пожеланиями ребятишек. Каждый желающий мог выбрать открытку, купить желанный подарок и опустить его в специальную рождественскую корзину. Волонтеры доставили праздничные покупки адресатам. Ни одна открытка или письмо не остались без ответа. За время действия акции кузбассовцы купили подарки на общую сумму 2,5 миллиона рублей, исполнив заветную мечту почти трех тысяч ребят из детских домов, приютов, опекаемых семей, — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Как отмечают организаторы акции, чаще всего дети заказывают Деду Морозу игрушки, телефоны, наушники. Дети из детских домов мечтают о щипцах и плойках для волос, кольцевых лампах, планшетах и ноутбуках некоторые – мечтают покататься на пожарных и полицейских машинах.Но есть и необычные желания. Так, 6-летняя Ксюша мечтает стать фигуристкой, и благодаря акции возле ее дома залили каток – теперь девочка может тренироваться ежедневно тем более, что коньки также были в подарке. А 17-летний Николай получил в подарок наколенники – теперь он может не только болеть за любимые команды, но и сам играть. Парень признался, что не верил, что его желание тоже исполнится.Очень трогательный подарок под Рождество получила второклассница Маша из Белова: ей глава города преподнес котенка.