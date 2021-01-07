Бродячие собаки напали на новокузнечанку, которая шла с двумя детьми по улице. К счастью, семья отделалась только испугом.Новокузнечанка Анжелика Назарова вместе с двумя детьми шла по улице Климасенко, когда их внезапно окружила стая бездомных собак. Семь псов, у одного из которых на ухе имелся чип, принялись лаять на людей, играться друг с другом. От нападения бродячей стаи женщину и детей спасли росгвардейцы. Правда, собаки потом вернулись.- Спасибо, Росгвардия проезжала: я им махнула, и они отогнали собак, - рассказала Анжелика Назарова. - Но потом свора пошла следом, окружая нас, пока мы не скрылись за дверями ДЮСШа! А ведь рядом - не только жилые дома и спортивная школа, но и детский сад! Страшно полдумать, что случится, если собаки зайдут на его территорию.На следующий день эти же собаки нашли себе новую жертву, и в этот раз стаю разогнал муж Анжелики: он как раз отвез ее и детей в ДЮСШ и обратил внимание на стаю. Мужчина посигналил, и собаки, оставив девушку, стали кидаться на машину.Женщина добавила, что еще в прошлом году одна из собак пыталась схватить ее за куртку. А последний случай заставил ее написать о бродячей стае на страницу главы города. Ей тут же ответили: дали телефон УДКХиБ, однако номер оказался некорректным – по словам женщины, сейчас он принадлежит другой организации.