В Кузбассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из его участников получил травмы.В пресс-службе администрации Таштагольского района сообщили о последствиях дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в поселке Темиртау. Здесь в третьем часу дня на дороге столкнулись легковой автомобили экскаватор. - В поселке Темиртау произошло столкновение легкового автомобиля и экскаватора, житель поселкаТемиртау1968 года рождения получил перелом бедра, - сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района.Также здесь отметили, что пострадавшего после дорожно-транспортного происшествия доставили в отделение хирургии и оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства, приведшие к дорожно-транспортному происшествию, а также степень вины обоих водителей.