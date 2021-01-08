86-летний мужчина оказался запертым в горящей квартире. Лишь вовремя прибывшие пожарные не только потушили огонь, но и спасли хозяина квартиры.Сигнал о том, что в пятиэтажном доме на улице Комарова в Междуреченске горит одна из квартир, поступил на пульт диспетчера в 16.44. На место ЧП тут же выдвинулись семь человек и две единицы техники.- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры, расположенной на втором этаже, шел дым, в подъезде задымление отсутствовало, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.Пожарные проникли в квартиру через окно и в одной из комнат обнаружили 86-летнего мужчину. Хозяин квартиры не смог открыть дверь и выйти на улицу, и ему оставалось только ждать помощи огнеборцев. Те вывели пожилого мужчину на улицу и одновременно с этим стали тушить пожар. Мужчина от помощи медиков отказался.- В результате пожара в одной из комнат был обнаружен обгоревший матрац на площади один квадратный метр, - сообщает о последствиях пожара пресс-служба ведомства. - Специалисты Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу напоминают гражданам, что только ответственное отношением к правилам пожарной безопасности может быть залогом безопасности вашей жизни и имущества.