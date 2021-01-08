В Новокузнецке 7 января произошла авария на Заводском шоссе. В ДТП погибла пожилая женщина.Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, по предварительным данным, водитель Nissan Qashqai, двигавшийся со стороны проезда Томского в направлении улицы 40 лет ВЛКСМ, не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения. В итоге автомобиль занесло, и он выехал на встречную полосу, по которой в это время ехал Toyota Opa. В результате столкновения погибла 61-летняя пассажирка Toyota Opa. Она получила травмы, от которых умерла на месте происшествия.В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Им предстоит выяснить точную причину произошедшего.