На трассе в Кемеровском районе грузовик слетел в кювет. «Газель» застряла в сугробе, и водитель не смог самостоятельно вернуться на дорогу.Происшествие случилось на 19 километре автодороги «Кемерово – Елыкаево - Старочервово». Сигнал о ДТП поступил сотрудникам ГИБДД, которые отправились на помощь водителю.- Полицейские выяснили, что автомобилист остановился на обочине, однако не рассчитал траекторию и съехал в занесенный снегом кювет. Самостоятельно выехать из сугроба он не смог, поэтому обратился за помощью в дежурную часть. Сотрудники госавтоинспекции вызвали дорожные службы, которые помогли вернуть «Газель» на проезжую часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.