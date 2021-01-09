В Новокузнецком районе полицейские оказали помощь водителю, грузовой автомобиль которого замерз. Инцидент произошел в районе 230 километра около поселка Таргай.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, информацию о том, что мужчине требуется помощь, получил экипаж ДПС ГИБДД. Прибывшим правоохранителям водитель объяснил, что автомобиль на морозе замерз. Он вызвал помощь, но по каким-то причинам та не смогла к нему приехать. Все это время он отогревал салон баллонами с газом, однако к моменту прибытия полиции они уже закончились.- Сотрудники полиции пригласили автомобилиста отогреться в патрульную машину и одновременно стали вызывать фирмы, занимающиеся прогревом замерзших транспортных средств. Убедившись, что водитель может дальше продолжить свой путь в Новосибирск, инспекторы направились к месту несения службы, - отметили в пресс-службе.