В Кемерове сегодня прошло оперативное совещание с участием мэра Ильи Середюка, на котором обсуждалась работа аварийно-спасательных служб. В период с 31 декабря по 8 января произошло несколько аварий на водопроводных сетях и сетях электроснабжения.- Было выявлено 27 повреждений; на сегодня специалисты все устранили. На сетях электроснабжения было пять отключений, все устранены. Три повреждения было выявлено на сетях теплоснабжения; все оперативно восстановлено, - сообщил Илья Середюк.Кроме того, мэр рассказал о том, что кемеровские спасатели помогли семи людям. Всего они выполнили 56 заявок.В круглосуточном режиме продолжает работать телефон горячей линии Кемеровской службы спасения: 77-05-05, телефон Единой дежурно–диспетчерской службы: 112 (сот.).