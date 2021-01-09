В Новокузнецке произошла авария с тремя автомобилями. В результате ДТП погиб мужчина, еще один человек получил травмы разной степени тяжести.Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 9 января, примерно 11 часов утра. В Центральном районе столкнулись три легковых автомобилей. Погибшему на месте ДТП было 35 лет.- Еще один мужчина 37 лет в тяжелом состоянии доставлен в стационар Новокузнецка, - рассказал Антон Дужик, пресс-секретарь кузбасского центра медицины катастроф.В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.