В Кемеровской области с начала 2021 года горели 16 автомобилей. Неисправность электрооборудования является одной из основных причин пожаров.- Являясь источником повышенной опасности, автомобили ненадёжны по огнестойкости и способны полностью выгореть за считанные минуты. Обилие электрооборудования и синтетической обшивки салона в процессе горения способствует выделению большого количества токсичных газов, которые наносят вред жизни и здоровью людей, - сообщили в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.Эксперты дали рекомендации о том, как правильно следить за состоянием авто. Во-первых, необходимо регулярно проводить осмотр состояния электрооборудования в пунктах технического обслуживания. Во-вторых, нельзя отогревать двигатели открытым огнем и заряжать аккумулятор в авто.Также нужно обязательно сделать пробный запуск после длительного периода простоя подогревателя. В это время наблюдайте за работой оборудования, не оставляйте авто без присмотра. Выключите отопительный прибор, если есть какая-то неисправность. Его должны проверить специалисты.