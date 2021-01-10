В Кузбассе в кювет вылетел вахтовый автобус. Инцидент произошел в Новокузнецком районе.Проезжая по автодороге Запсиб – Кузнецк к месту несения службы, сотрудники районного экипажа ГИБДД обратили внимание на съехавший в кювет автомобиль ПАЗ.Как выяснили стражи порядка, незадолго до происшествия у вахтового автобуса, перевозившего работников местного предприятия, в пути случилась поломка. Вскоре на данный участок дороги приехал другой служебный транспорт, который перевез пассажиров в пункт назначения. А водитель ПАЗа принял решение вернуться в гараж, стал разворачиваться, но не рассчитал ширину дороги и задним мостом провалился в канаву, откуда самостоятельно выбраться уже не смог.-Полицейские посадили водителя в патрульный автомобиль и вместе с ним дождались транспортное средство, технические характеристики которого позволяют вызволить автобус из кювета. Во время процесса инспекторы ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения на данном участке. Вскоре автобус был отбуксирован в гараж для устранения технических неполадок, а водитель поблагодарил стражей порядка за своевременную помощь, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.Полицейские напоминают, что в случае непредвиденных ситуаций в пути следует незамедлительно сообщать об этом в оперативные службы:- 02 (102 – с мобильного) – единый телефон полиции;- 8 (384-2) 71-85-18, 71-85-19 - дежурная группа УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;- 8 (384-2) 32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области.