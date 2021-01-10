По данным оперативного межведомственного штаба области, на утро 10 января еще у 114 человек был выявлен коронавирус. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 27146 человек.Также за прошедшие сутки выздоровело 105 человек, а всего 24221. К сожалению, выросла печальная статистика – еще одна пациентка с ранее поставленным диагнозом скончалась.-У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Мысках, - сообщили подробности в штабе.Таким образом, сейчас в регионе медицинскую помощь получают 2437 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2167 человек.