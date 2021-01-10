В Кемерове огнеборцы спасли на пожаре двоих человек. Всего в спецоперации было задействовано три единицы техники и 11 человек.Как рассказали в региональном МЧС, вечером в субботу, 9 января, в Кемерове загорелись хозяйственные постройки на улице Тульской. Сообщение о происшествии в пожарную охрану поступило от жителей дома. Когда к нему прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, хозпостройки полыхали открытым пламенем, которое угрожало и жилью.Через окно пожарные спасли двоих человек. Одновременно с этим был обнаружен и ликвидирован источник возгорания.-В результате пожара обгорели стены хозяйственных построек внутри и снаружи по всей площади, обгорела обрешетка крыши на всей площади, обрушилось потолочное перекрытие, - рассказали в ведомстве. - Общая площадь пожара – 28 квадратных метров. В ликвидации были задействованы три единицы техники и 11 человек.