8 января 2021 года ушел из жизни известный российский специалист в области географии, картографии, краеведения и экологии, кандидат педагогических наук, профессор кафедры географии, геологии и методики преподавания географии Центра педагогического образования НФИ КемГУ - Сергей Тивяков. 13 февраля Сергей Дмитриевич бы отметил свой 81-ый день рождения.Сергей Тивяков является автором более 350 публикаций — монографий, учебных пособий, атласов, карт, статей, талантливый учёный и популяризатор краеведения. Уже первые его работы отразили новое направление в географическом краеведении — учебное картографирование области. По его инициативе Тивякова на кафедре экономической географии развернулись работы по экономическому картографированию Кузбасса. Самим краеведом было составлено более 30 оригинальных карт области.Сергей Дмитриевич разрабатывал методические пособия для школьников, студентов и учителей Кузбасса. Стоял у истоков создания экологических туристических троп в Кузбассе. В Новокузнецке он разработал более десяти учебных экологических троп. Одним из первых в области начал изучение памятников природы. Под руководством Тивякова проводятся научные исследования природных объектов Тисульского, Междуреченского, Новокузнецкого, Таштагольского и других районов.За свою деятельность Сергей Дмитриевич награжден более чем ста почетными грамотами и дипломами организаций и учреждений Кузбасса, Министерства образования России, почетными знаками Всероссийского общества охраны природы и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.Включен в состав 400 знаменитых жителей Новокузнецка.