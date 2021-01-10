На Кузбасс надвигаются сильные снегопады, которые, вместе с тем, принесут в регион тепло. Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.Ночью в понедельник, 11 января, в регионе ожидается -14…-19 градусов, местами до -24, однако по югу возможно даже -8…-13 градусов. Днем воздух прогреется до -13…-18 градусов, по югу ожидается -6…-11.Будет дуть западный ветер с переходом на северо-западный, он разовьет скорость ночью до 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров. Днем скорость ветра составит 3-8 метра в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду.Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой, местами умеренный снег, по югу местами сильный, местами поземки, метели, похолодание.В Кемерове ночью 11 января столбики термометров покажут -16…-18 градусов, днем будет -14…-16. Будет облачно с прояснениями, ночью пройдет умеренный, а днем небольшой снег, поземки.-Местами по югу Кемеровской области ожидается сильный снег с видимостью 1000 метров и менее, - предупреждают синоптики.