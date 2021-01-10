На автобане Кемерово – Ленинск-Кузнецкий в воскресенье, 10 января, столкнулось не меньше 10 машин. А по словам очевидцев массовой аварии – даже больше.Видео, на котором запечатлены последствия дорожно-транспортного происшествия, появился в одном из городских пабликов.-22 км магистрали Кемерово-Ленинск-Кузнецкий. Будьте аккуратнее за рулем! – написал автор поста.Один из комментаторов высказал предположение, что причиной произошедшего могли стать снежные переметы на трассе, а также снижение обзора. Накануне о сложных погодных условиях предупреждали в ГИБДД Кузбасса. Отмечалось, что в регионе потеплеет, и выпадут осадки.На месте массовой аварии работали оперативные службы. На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются. О погибших и пострадавших пока не сообщается.