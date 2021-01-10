В Новокузнецке за новогодние праздники произошло 17 пожаров, погибло два человека. Итоги длительных каникул озвучили на внеочередном заседании комиссии по пожарной безопасности.«К сожалению, с начала 2021 года и в Новокузнецке в пожарах погибли два человека, - написал в своем Instagram мэр города Сергей Кузнецов. - За новогодние каникулы в городе произошло 17 пожаров и возгораний. В этом числе как серьезные пожары (жилые помещения в Центральном и Куйбышевском районе), так и возгорания от елочных гирлянд и ветхой электропроводки.По словам главы города, также в праздники в частном секторе горели бани, контейнерные баки и постройки. А 2 января на торговом объекте «Снежный городок - Ильинка» произошло замыкание и пожар.«Анализ несчастных случаев говорит о халатном отношении к правилам безопасности со стороны горожан, - отметил Сергей Кузнецов. - Нами созданы усиленные рабочие группы, а рейды МЧС по торговым объектам и частному сектору проводятся ежедневно».