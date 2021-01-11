ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о том, что на дорогах в понедельник, 11 января, существенно ухудшится видимость. Это связано со снегопадами и сильным ветром.По информации синоптиков, днем на территории региона ожидается -13…-18, градусов, местами по югу будет -6…-11 градусов. Будет дуть западный ветер с переходом на северо-западный. Его скорость будет достигать 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 метров. Будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, а по югу отдельных районах даже сильный. Местами возможны поземки и метели. Возможно ухудшение видимости до 1000 метров и менее.-Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей всегда быть внимательными и осторожными, строго соблюдать требования Правил дорожного движения. Следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасной скорости движения, дистанции до впередиидущих транспортных средств и бокового интервала. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления, оратились к водителям в областной госавтоинспекции.Пешеходам стоит быть внимательными на дороге и переходить ее только в специально установленных местах.-При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости используйте световозвращающие элементы на вещах и верхней одежде, чтобы быть более заметными для автомобилистов, - посоветовали в ведомстве.