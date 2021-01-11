Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко дал масштабное интервью, в котором, в том числе, вспомнил курьезный случай про Александра Головина. Как оказалось, уроженец Кузбасса в свое время не глядя выбросил около 2 миллионов рублей.По словам Андрея Червиченко, все произошло еще в 2018 года, когда Головин перешел в футбольный клуб «Монако» из столичного ЦСКА. Есть у бывшего президента «Спартака» знакомый, который заведует его европейскими делами, а заодно помогает Александру Головину.- Саня звонит этому человеку: «Игорь, мне деньги когда-нибудь дадут? А то надо обустраиваться, то, се...» Игорь перезванивает в клуб: «Вы что? Мальчишка приехал, ему жить не на что!», - цитирует Червиченко «Спорт-Эксперсс». - Те поражены: «Мы же ему чек дали!» Во Франции и Монако до сих пор все на чеках. Игорь перезванивает: «Сань, тебе бумажку какую-то давали?» «Да вроде была какая-то. Я ее выкинул. Сейчас буду искать...».Как оказалось, бумажкой был чек на 20 или 30 тысяч евро – это где-то от 1,8 до 2,7 миллиона рублей.— Смешного там много. Головин в Москве-то до конца не разобрался — а тут засовывают вообще на другой конец света. Все другое! – с юмором отнесся к произошедшему экс-президент московского клуба.