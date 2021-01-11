Рано утром 11 января в Кемерове на одном из перекрестков сбили пешехода.Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход, произошло рано утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной.- Пешеход, судя по всему, шел на остановку - она тут рядом, прямо напротив пешеходного перехода, - отмечают невольные свидетели аварии.Очевидцы сообщают, что в это время по дороге ехали два автомобиля. Один из них остановился, пропуская пешехода, а другой - нет. В результате пешеход попал под колеса.- Человек лежал на дороге и не двигался, потом подъехала машина скорой помощи, пешехода погрузили в машину и увезли, - сообщает один из очевидцев. - Мне показалось, что человек или в очень тяжелом состоянии, или даже погиб.В настоящее время подробности дорожно-транспортного происшествия, а также состояние пешехода уточняются.