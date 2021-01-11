Появилось видео, на котором очевидцы запечатлели последствия дорожно-транспортного происшествия на пешеходном переходе в Кемерове.Очевидцы сняли на видео последствия ДТП. Камера запечатлела, как врачи бригады скорой помощи сначала проверяют пульс пострадавшего, а потом аккуратно грузят на носилки. После этого машина скорой помощи уезжает.Невольные свидетели аварии сообщают, что человек, судя по всему, переходил проезжую часть - как раз в этом месте находится пешеходный переход и трамвайная остановка. В это же время по дороге ехали два автомобиля: один из автомобилистов остановился, пропуская пешехода, а второй не успел.- Человек лежал на дороге и не двигался, потом подъехала машина скорой помощи, пешехода погрузили в машину и увезли, - сообщает один из очевидцев ДТП.В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП, состояние пешехода уточняется.