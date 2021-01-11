Два новокузнечанина смогли добиться выплаты компенсации морального вреда за смерть их брата. Мужчина погиб под колесами КамАЗа, принадлежащего угольному предприятию.Водитель одной из угольных компаний, управляя автомобилем КамАЗ в полуприцепом, совершил наезд на гражданина. Тот получил многочисленные травмы, от которых скончался. Два родных брата погибшего обратились в суд и потребовали возмещения морального вреда с предприятия. Новокузнецкий районный суд удовлетворил их требования и обязал руководство угольного предприятия выплатить каждому из братьев по 100 тысяч рублей.- Судебным приставом - исполнителем Новокузнецкого МОСП по ОЗИП было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств предприятия, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - После чего предприятием компенсация была выплачена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением