Жители города Прокопьевск негодуют: один из местных жителей завел домашний скот, однако не спешит за ним ухаживать. Одна из коров, выпущенных на свободный выпас в январе, погибла на помойке.Очевидцы разместили в социальных сетях снимки с мертвой коровой. Труп околевшего животного лежит на помойке, рядом гуляют еще две коровы. А тело их мертвой подруги уже успели разорвать на части и бродячие собаки.Подписчики группы, где появились снимки с места ЧП, отметили, что коровы ночуют на помойке в морозы уже примерно неделю.«Кому жаловаться? Куда обратиться? Нет никаких сил терпеть эти издевательства над бедными животными!» - возмущен автор снимков. Причем он предлагает радикальные и противозаконные меры воздействия на нерадивого хозяина коров.Сразу несколько подписчиков заявили, что готовы забрать бродячих коров себе, чтобы обеспечить им достойный уход, однако они сомневаются, что это – законно. Многочисленные комментаторы отмечают, что в данном случае это не будет считаться воровством, а в случае необходимости можно привлечь участкового.- А хозяин этих коров прекрасно знает о том, то его скотина на помойке ночует ,но ему все равно, - заявляют подписчики.Также пользователи соцсетей заявляют, что хозяин бродячих коров также является и хозяином бродячих лошадей, о которых также неоднократно сообщали подписчики.